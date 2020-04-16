Besni Belediyesi şire pazarı esnafını mağdur etmedi

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, örnek bir davranışa imza atarak korona virüs nedeniyle 14 gün süre ile kapatılan şire pazarındaki esnafların ellerinde kalan ürünleri toplu olarak satın alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, geçtiğimiz günlerde insan yoğunluğunun yaşandığı Mustafa Oruçoğlu Şire Pazarı, 14 günlüğüne kapatıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan işyerlerinde bulunan esnafların ürünleri Besni Belediyesi tarafından satın alınarak, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Korona virüs sürecinin bir an önce bitmesini ümit ettiklerini ve bu süre içerisinde belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, "Şire pazarı ile ilgili İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar gereğince, oradaki esnaf arkadaşlarımızın iş yerlerinin kapatılması icap etti. Bu bağlamda bizler de duyarlılık gösterip, pazar yerindeki esnaf arkadaşlarımızın ürünlerinin ellerinde kalıp çürümemesi ve onlara da ekonomik destek verebilme gayreti ile ürünlerini satın alarak, ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı kapsamında dağıtımını gerçekleştirdik.

Şire pazarı aynı zamanda köylerden gelen vatandaşlarımızın peynir, yoğurt ve yetiştirdikleri malzemelerini sattığı bir noktaydı. Biz köyden gelen vatandaşlarımızın ve ilçemizde yaşayan halkımızın bu ihtiyaçlarını tedariki konusunda sıkıntı çekmemeleri için bu ürünleri Uzay Çatı dediğimiz daha geniş bir alanda sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde satışına devam etmesini kararlaştırdık. Dolayısı ile köyden gelen vatandaşlarımız kendi ürünlerini satabilecekleri gibi, vatandaşlarımızın da bunlara ulaşımında bir kolaylık sağladık.

Covid-19 münasebeti ile ilgili almış olduğumuz bu karardan dolayı öncelikle, inşallah bir an önce bu sürecin geçmesini ümit etmekteyiz ve biz bize yeteriz diyerek bu kararları almış bulunmaktayız. Aynı zamanda özellikle halkımızdan ricamız Bakanlığımızın sosyal medyadan televizyonlardan veya bizim belediye olarak iletmiş olduğumuz karantina kurallarına, salgın noktasında uyulması gereken kurallara da özel bir hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

