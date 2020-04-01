Besni Belediyesi’ne çöp konteyneri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Adıyaman’ın Besni İlçe Belediyesine 170 adet çöp konteyneri hibe edildi.

Adıyaman Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri Bakanlık tarafından hibe edilen çöp konteynerlerini Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre’ye teslim etti.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, “Belediyemize hibe edilen 170 adet çöp konteynerini teslim aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a ve AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



