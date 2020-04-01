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Besni Belediyesi’ne çöp konteyneri

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.04.2020 11:53 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Adıyaman’ın Besni İlçe Belediyesine 170 adet çöp konteyneri hibe edildi.Adıyaman Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri Bakanlık tarafından hibe edilen çöp konteynerlerini Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre’ye teslim etti.Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, “Belediyemize hibe edilen 170 adet çöp konteynerini teslim aldık.

Besni Belediyesi’ne çöp konteyneri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Adıyaman’ın Besni İlçe Belediyesine 170 adet çöp konteyneri hibe edildi.
Adıyaman Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri Bakanlık tarafından hibe edilen çöp konteynerlerini Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre’ye teslim etti.
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, “Belediyemize hibe edilen 170 adet çöp konteynerini teslim aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a ve AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Besni Belediyesi’ne çöp konteyneri

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İkindi
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Akşam
18:56
Yatsı
20:14

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Hayat Eczanesi
Merkez
Karagöz Eczanesi
Merkez
Varan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Hayat Eczanesi
Kahta
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