Besni ekipleri yağıştan etkilenen alanlarda çalışma yaptı

Adıyaman’ın Besni Belediyesine bağlı ekipler, yaşanan yağışlardan etkilenen bölgelerde çalışma yaptı.

Besni Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Su İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri önceki gün yaşanan yağışlardan etkilenen bölgelerde çalışmalar gerçekleştirdi. Yağmur sularının kaldırım ve yollara sürükleyerek getirdiği taşlar ile çamur birikintileri temizlenerek ekipler tarafından kaldırıldı. Konu hakkında açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “ Sağanak yağışla beraber tüm ekiplerimizi sahaya çekerek, yağmur sularının yollara ve kaldırımlara doldurduğu molozların temizleniyor. Olası bir sel baskınının önüne geçmek adına su kanallarının ve kanalizasyon hatlarının temizlenmesi yönünde sıkı bir çalışma başlattık. Yağmur sularının oluşturmuş olduğu çukurların kapatılması ve yollarda oluşan moloz yığınlarının temizlenme çalışmasını gerçekleştirerek oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmeye çalışıyoruz. Kış ayının gelmesi ile beraber yağışların başlaması dolayısıyla ekiplerimiz 24 saat teyakkuzda olacaktır. Vatandaşlarımızın da tedbirli olmalarını rica ediyorum. Yağış sırasında ve sonrasında yoğun gayret gösteren Belediye Personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

