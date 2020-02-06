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Besni ilçesinde millet bahçesi polemiği

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.02.2020 15:58 | Son Güncelleme

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar, Besni ilçesine yapılması düşünülen millet bahçesi alanının konut alanı olacağını iddia etti.

Besni ilçesinde millet bahçesi polemiği

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar, Besni ilçesine yapılması düşünülen millet bahçesi alanının konut alanı olacağını iddia etti. Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre ise, bu konun doğru olmadığını açıkladı.
CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar, tekel depolarının bulunduğu yerin millet bahçesi olarak tahsis edilmesinin ardından buranın bir kısmının belediye tarafından konut alanına çevrildiğini dile getirdi.
Acar açıklamasında, “Millet bahçesi site bahçesi oluyor. İlçemiz Erdemoğlu Mahallesinde on yıldır siyasilerin dilinde düşürmedikleri tekel depolarının yeri birkaç ay önce millet bahçesi olarak ilçemize bedelsiz tahsis edilmişti. Konum olarak ilçemizin merkezinde olup tüm halkın nefes alabileceği bir yer maalesef burası da ranta kurban ediliyor. Besni Belediyesi yaptıkları imar tadilatıyla hem tekel alanı içerisinde hem de bitişiğinde geçmişte park alanı olarak belirlenmiş arsayı konut alanına çevirip belediyenin borcunu ödeyeceklerini iddia ediyorlar. Kısa süreliğine belediyeyi rahatlatacağız diyerek millet bahçesini site bahçesine çeviriyorlar. Şimdi sormak istiyorum Başkana; devletin Besni halkına millet bahçesi olarak tahsis ettiği bu alanı ne hakla konuta çeviriyorsun? Meclis üyelerini bile oyuna getirerek aldığın bu kararı, sana bu şehri teslim eden halka sordun mu? Bu alandaki hak sahiplerine kapalı kapılar arkasında ne vaatlerde bulundunuz?” ifadelerini kullandı.
Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre ise, iddiaların doğru olmadığını belirterek, “Tekel depoları olarak kullanılan ve millet bahçesi olarak tahsis edilen yer 18 bin 500 metrekaredir. Aynı bölgede 12 bin metrekare şahıslara ait, 6 bin metrekare de belediyemize ait yer bulunuyordu. Biz millet bahçesi dışında kalan yeri konut alanına çevirdik. Belediye olarak millet bahçesi ve konut alanını belirledik. Buradan hem belediyemiz kazanacak hem millet kazanacak. Ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” diye cevap verdi.

Besni ilçesinde millet bahçesi polemiği

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