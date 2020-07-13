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Besni ilçesinde tarihi mekanlar kurtarılıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.07.2020 17:57 | Son Güncelleme

Eski Besni Ören Yerinde bulunan Kurşunlu Cami bahçesinde çevre düzenlemesi ve Bekirbey Hamamı’nın Restorasyon Projesinin yenilenmesi yapılacak.Besni Belediyesinin Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne sunduğu kültür sanat projeleri kapsamında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde görevli mühendisler ve Besni Belediyesi görevlileri yerinde incelemede bulundu.

Eski Besni Ören Yerinde bulunan Kurşunlu Cami bahçesinde çevre düzenlemesi ve Bekirbey Hamamı’nın Restorasyon Projesinin yenilenmesi yapılacak.
Besni Belediyesinin Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne sunduğu kültür sanat projeleri kapsamında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde görevli mühendisler ve Besni Belediyesi görevlileri yerinde incelemede bulundu. İnşaat ve proje çalışmalarıyla ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulunan ekipler, yapılacak çalışmaları rapor haline getirdi.
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, “Belediye olarak Eski Besni Ören yerinde bulunan Kurşunlu Cami ve Meydan Hamamı çevre düzenlemesiyle ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğünden talebimiz oldu. Kurşunlu Caminin projelendirme çalışması bitti. Önümüzdeki günlerde inşaat çalışmasına başlanılacak.
Bekirbey Hamamı ile ilgili daha önce proje hazırlanmıştı ancak kazı sırasında yeni kalıntılar ortaya çıkınca proje donduruldu. Bekirbey Hamamı’nın yeniden projelendirilmesi yapılacak. Bunun yanında Adıyaman Valiliği, Besni Belediyesi işbirliği ile AB fonlarından seyir terası yapılacak. AB ödeme fonunun açılmasıyla seyir terasını da hayata geçireceğiz.
Eski Besni Ören yeriyle ilgili ekstra taleplerimiz oldu. Besni Kalesinin içerisinde tadilat ve arkeolojik çalışma, ören yeriyle ilgili çevre düzenlemesinin yapılmasını talip ettik” ifadelerini kullandı.

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