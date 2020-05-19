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Besni’de 19 Mayıs kutlaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.05.2020 13:32 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a çıkışının 101.

Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a çıkışının 101. Yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile Besni’de sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi.
Besni Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakılırken, program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle siyasi parti temsilcileri katıldı.
Besni Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel çelenk sunma töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Atatürk´ün Samsun´a çıkışının 101. Yılı ve 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını bugün burada kalabalık olamasak da içimizdeki coşku ile kutluyoruz. Malum durumlardan dolayı bu sene etkinlikleri ertelemek zorunda kaldık, umut ediyorum ki gelecek senelerde coşkumuzu kat kat arttırarak kutlamalarımızı yapacağız. Ayrıca bu akşam saat 19:19´da ülke genelinde İstiklal Marşımız okunacak. Bizlerde Besni’de balkonlara çıkarak ülke genelinde okunacak olan İstiklal Marşına eşlik edeceğiz. Bu akşam saat 19:19’da tüm vatandaşlarımızı balkonlara çıkarak İstiklal Marş’ımızı söyleme davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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