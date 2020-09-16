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Besni’de Çıraklık Eğitim Merkezinin temeli atıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.09.2020 16:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçe Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve Çıraklık Eğitim Merkezi’nin yapımı için belirlenen yerde okul inşaatının temeli atıldı.Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yürütülen çıraklık eğitim faaliyetlerinin müstakil bir kurum çatısı altında devam ettirilebilmesi amacıyla ilk adım atıldı.Küçük Sanayi Sitesi içerisine kanaat önderi Mustafa Baba’nın girişimleri sonucu kamu kurumlarının işbirliği ile müstakil bir çıraklık eğitim merkezi inşa edilmesi kararlaştırılmıştı.

Besni’de Çıraklık Eğitim Merkezinin temeli atıldı

Adıyaman’ın Besni ilçe Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve Çıraklık Eğitim Merkezi’nin yapımı için belirlenen yerde okul inşaatının temeli atıldı.
Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yürütülen çıraklık eğitim faaliyetlerinin müstakil bir kurum çatısı altında devam ettirilebilmesi amacıyla ilk adım atıldı.
Küçük Sanayi Sitesi içerisine kanaat önderi Mustafa Baba’nın girişimleri sonucu kamu kurumlarının işbirliği ile müstakil bir çıraklık eğitim merkezi inşa edilmesi kararlaştırılmıştı. İsmini vermek istemeyen hayırsever bir iş adamı okulun inşaatını üstlendi. Okulun hafriyat işlerini Besni Belediyesi üstlenirken, iç donanımını ve ekipmanlarını ise Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üstlendi.
Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, "Sanayi Sitemize yapılacak olan Çıraklık Eğitim Merkezinin temel atma işlemini gerçekleştirdik. İlçemiz eğitimi ile olduğu kadar sanatkarları ile de eskiden beri süre gelen bir nama sahiptir. Eğitimi ve zanaatı bir araya getiren çıraklık eğitim merkezinin, özelikle küçük sanayi sitemiz içinde yer alması bizi fazlası ile heyecanlandırmakta ve memnun etmektedir. Çıraklık Eğitim Merkezinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim. inşallah en kısa sürede eğitim merkezimizin inşaatını tamamlanıp eğitime açılır. Esnafımıza faydalı olacak projelerimiz devam edecek inşallah" dedi.

Besni’de Çıraklık Eğitim Merkezinin temeli atıldı

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