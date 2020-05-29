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Besni’de Cuma namazı açık alanlarda kılındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.05.2020 16:29 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Cuma Namazı belirlenen cami avluları, okul bahçeleri, park ve pazar yerlerinde kılındı.Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta namaza kapatılan camilerin ibadete yeniden açıklamasıyla birlikte Besni ilçe merkezinde belirlenen 3 cami avlusu, Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri, 80.

Besni’de Cuma namazı açık alanlarda kılındı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Cuma Namazı belirlenen cami avluları, okul bahçeleri, park ve pazar yerlerinde kılındı.
Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta namaza kapatılan camilerin ibadete yeniden açıklamasıyla birlikte Besni ilçe merkezinde belirlenen 3 cami avlusu, Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri, 80. Yıl Koşu Parkı, Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ali Erdemoğlu Mahallesi), Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi (Korupınar Mahallesi), İmam Hatip Orta Okulu (Erdemoğlu Mahallesi), Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçelerinde Cuma Namazı kılındı. Kılınan Cuma namazında vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etti.

Besni’de Cuma namazı açık alanlarda kılındı

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Adıyaman Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:01
Öğle
12:29
İkindi
16:21
Akşam
19:48
Yatsı
21:24

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Kaya Eczanesi
Merkez
Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
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