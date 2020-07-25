Besni’de dokunun seccade Ayasofya’ya teslim edildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kadınlar tarafından 86 bin ilmek atarak dokunun seccade Ayasofya Camine teslim edildi.

Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararının ardından Adıyaman’da Besni İlçe Belediyesinin ‘Dokuyan Eller’ atölyesindeki halı tezgahlarında, Ayasofya Cami için dokunun seccade Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre tarafından teslim edildi.

Atölyedeki 25 kadının her birinin el emeği ve göz nuru olan ve 12 günde tamamlanan ipek seccadeye 86 bin ilmek atıldı.

Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, 24 Temmuz’da kılınan Cuma Namazı sonrasında Ayasofya Cami müezzinine teslim etti.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Ayasofya Camii’nin müezzinine teslim ettiklerini ve minberde kullanılacağını söyledi.



