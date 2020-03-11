Besni’de Engelliler Derneğinden özel okula ziyaret

Adıyaman’ın Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkan Ömer Arslan, Ahmet Emine Çil Özel Eğitim İlkokuluna ziyaret etti.

Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Ali Yıldırımoğlu, Besni Ahmet-Emine Çil Özel Eğitim İlkokulu Müdürü Ömer Başçobanlar, özel rehabilitasyon temsilcileri, okul öğretmenleri ve öğrenciler ziyarette hazır bulundu. Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan, gerçekleştirmiş olduğu ziyarette, “Besni’de özel eğitim öğrencilerinin daha iyi hizmet alabilmeleri için ellerinden gelen öğretmenlerimize teşekkür ederim. Hizmet konusunda okulumuzun fiziki şartları yetersiz bunun için Besni’de daha iyi hizmet verilmesi konusunda yeni bir binanın yapılması gerekiyor. Özel öğrencilerin topluma kazandırılması için binamızın yenilenmesi ve teknoloji sınıfları ve meslek atölyeler yapılarak öğrencilerimizi topluma kazandırılmalıdır” diye konuştu.

Ahmet Emine Çil Özel Eğitim Okulu Müdürü Ömer Başçobanlar ise, bizleri ziyaret eden Ömer Arslan ve Komiser Yardımcısı Ali Yıldırımoğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim.



