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Besni’de görme engellilere akıllı baston verilecek

14.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Besni’de görme engellilere akıllı baston verilecek

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, engelli vatandaşların daha rahat bir yaşam sürdüre bilmeleri adına görme engellilere akıllı baston verileceğini söyledi.Besni Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından 7 - 14 Ocak Görme Engelliler Haftası nedeni ile hazırlanan proje kapsamında ilk etapta belirlenen 25 görme engelli vatandaşa akıllı baston desteği verecek.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, "Besni’de çok sayıda engellimiz var.

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, engelli vatandaşların daha rahat bir yaşam sürdüre bilmeleri adına görme engellilere akıllı baston verileceğini söyledi.
Besni Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından 7 - 14 Ocak Görme Engelliler Haftası nedeni ile hazırlanan proje kapsamında ilk etapta belirlenen 25 görme engelli vatandaşa akıllı baston desteği verecek.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, "Besni’de çok sayıda engellimiz var. Sadece görme engelli değil, birçoğunun da farklı engelleri olduğunu biliyoruz. Belki bunlar yakın akraba evlilikleri gibi konulardan kaynaklanmakta. Özellikle vakfımız üzerinden engelli aylığına başvuru yapanları gördüğümüzde nüfusa göre fazla olduğunu görmekteyiz. Bu hafta 7 - 14 Ocak Görme Engelliler Haftası bu kapsamda kaymakamlık olarak 9 ve 60 yaş arası 25 tane görme engelli vatandaşımızın tespitini yaptık. Görme Engelliler Haftası kapsamında neler yapabiliriz, hangi sorunlarını çözebiliriz diye düşündüğümüzde aklımıza çok yaygın olmayan ve yeni yeni yaygınlaşan bir uygulama geldi. Akıllı baston adı verilen ve sahip olduğu sensörler ile beraber daha geniş bir alanı algılayan, etrafındaki farklı nesneleri algılayıp uyarı veren, dolayısıyla görme engellilerin hareket kabiliyetini arttıran, toplumsal hayata uyumunu kolaylaştıran ve daha güvenli bir şekilde topluma katılmasını sağlayan bir akıllı baston uygulaması var.
Bu yeni yeni yaygınlaşıyor. Bununla ilgili olarak Sosyal Hizmet Merkezimiz engelsiz yol adını verdiğimiz bir proje çalışması yaptı. Akıllı bastonların her biri 2 bin 500 TL değerinde. Akıllı telefonlara bağlı olarak navigasyon sistemi ile birlikte de kullanılabiliyor. Navigasyon ile birlikte kullanıldığında görme engelli vatandaşlarımızı istedikleri yere götürebiliyor. Onun dışında yine akıllı telefon olmadan sahip olduğu sensörler ile yaya olarak gidilirken etraftaki farklı nesneleri algılayıp uyarı vererek daha güvenli bir şekilde toplumsal hayata katılımı sağlıyor. Bununla ilgili bir çalışma yaptık ve inşallah önümüzdeki hafta teslim törenini yapacağız. Bu konuda özellikle meslek odaları, sivil toplum örgütleri bizim destekçimiz olacaklar, kendileri ile bunun iletişimini de yapmaktayız. Amacımız burada görme engelli vatandaşlarımızın daha fazla toplumsal hayata katılımını sağlamak. Daha sonraki hedefimiz de özellikle görme engelli vatandaşlarımız tarafından talep edenlere okuma yazma konusunda bir eğitim gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Burada küçük bir dayanışma örneği vererek hem örnek olacağız, hem de görme engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Akıllı bastonla engelleri birlikte aşacağız” diye konuştu.

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