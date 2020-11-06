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Besni’de güvenli okul toplantısı yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.11.2020 15:09 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güvenli okul güvenli eğitim toplantısı gerçekleştirildi.Besni Kaymakamı Nazlı Demir başkanlığında yapılan toplantıya, Besni ilçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, belde belediye başkanları, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımlarıyla Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Besni’de güvenli okul toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güvenli okul güvenli eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Besni Kaymakamı Nazlı Demir başkanlığında yapılan toplantıya, Besni ilçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, belde belediye başkanları, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımlarıyla Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Okullarda başta öğrenciler olmak üzere tüm eğitim unsurlarının güvenliklerinin sağlanması amacıyla okul güvenlik kameralarının tamamlanması, kent güvenlik yönetim sistemine entegrasyon, uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı mücadele, öğrenci servislerinin güvenliği, korona virüs tedbirlerine uyulması ve öğrencilerin gün ışığından daha fazla istifade edebilmeleri gibi konular ele alındı.

Besni’de güvenli okul toplantısı yapıldı

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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Şifa* Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Deniz Eczanesi
Kahta
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