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Besni’de ilk korona virüs aşıları yapılmaya başlandı

14.01.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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Çin’den getirilen CoronaVac aşısı Adıyaman’ın Besni ilçesinde sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı.Besni ilçesine gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Çin’den getirilen CoronaVac aşısı Adıyaman’ın Besni ilçesinde sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı.
Besni ilçesine gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Besni Devlet Hastanesindeki personellerine yönelik hazırlanan aşılar tek tek yapılmaya başlandı.
Yapılan aşılarla ilgili açıklamalarda bulunan Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Helli, “Mart 2020 tarihinden bu güne kadar ülkemizin gündemini ve sağlığımızı etkileyen korona virüs pandemisi aşının bulunması ile birlikte önemli bir noktaya gelmiştir. Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık personellerimizin takdire şayan emeklerinin başarı ile sonuçlanması hepimizin en büyük temennisi haline gelmiştir.
Emeklerimizin boşa gitmemesi ve pandeminin son bulması büyük katkı sağlayacak. Sars-COV2 aşısının bugün Besni Devlet Hastanesinde ilimiz ve tüm ülkemizde eş zamanlı olarak yapılmasına tanıklık ediyoruz. Pandemi öncesi günlerimizin özlemini yaşadığımız bu günlerin son bulması dileği ile Besni’mize, Adıyaman’ımıza ve ülkemize sağlık getirmesi en büyük temennimiz haline gelmiştir" diye konuştu.

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