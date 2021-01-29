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Besni’de mobil ekipler yaşlıları aşılamaya devam ediyor

29.01.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Besni’de mobil ekipler yaşlıları aşılamaya devam ediyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 19 Ocak itibariyle aşılanma önceliği bulunan vatandaşların aşıları 12 mobil aşı ekibi tarafından yapılıyor.Besni ilçesinde bulunan 90 yaş ve üzeri 310 kişi, 85 yaş ve üzeri ise 550 kişi ekipler tarafından aşılandı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 19 Ocak itibariyle aşılanma önceliği bulunan vatandaşların aşıları 12 mobil aşı ekibi tarafından yapılıyor.
Besni ilçesinde bulunan 90 yaş ve üzeri 310 kişi, 85 yaş ve üzeri ise 550 kişi ekipler tarafından aşılandı. Aşı ekipleri aşılanma önceliği bulunan vatandaşları yaşadıkları yerlerde ziyaret ederek aşılarını yapmaya devam ediyor. 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasında da sona yaklaşıldı. Ayrıca 85 yaş üstü için verilen adrese giden sağlık görevlileri, evde 65 yaş üstü de varsa onların da aşıları yapılıyor. Ayrıca dün itibariyle 75 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına da başlanıldı. Aşı önceliği bulunan vatandaşların MHRS yada 182 üzerinden en yakın sağlık kuruluşundan randevu alarak aşı olmaları gerekiyor.
Ekipler aşılama faaliyetlerinin başladığı günden bu yana herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını, Sağlık Bakanlığının belirlediği önceliklere göre aşılanma sırası gelen vatandaşları, Covid-19 pandemisini kontrol altına almak amacıyla aşı olmaya davet ettiklerini söyledi.

Besni’de mobil ekipler yaşlıları aşılamaya devam ediyor

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