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Besni’de ‘Okulum temiz’ belgesi programı düzenlendi

22.01.2021 17:48 | Son Güncelleme:
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Besni’de ‘Okulum temiz’ belgesi programı düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan 75 okula ‘Okulum temiz’ belgesi verildi.Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme iş birliği protokolü ile gerçekleştirilen ‘Okulum temiz’ projesi kapsamında 75 okul belge kazandı.‘Okulum temiz’ belgesini kazanan okullar için tören düzenlendi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan 75 okula ‘Okulum temiz’ belgesi verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme iş birliği protokolü ile gerçekleştirilen ‘Okulum temiz’ projesi kapsamında 75 okul belge kazandı.
‘Okulum temiz’ belgesini kazanan okullar için tören düzenlendi. Düzenlenen programda Kaymakam Nazlı Demir tarafından okul idarecilerine belgeler takdim edildi.

Besni’de ‘Okulum temiz’ belgesi programı düzenlendi

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