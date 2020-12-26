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Besni’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.12.2020 17:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri ilçenin farklı noktalarında denetim gerçekleştiriyor.Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00’den Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Besni’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri ilçenin farklı noktalarında denetim gerçekleştiriyor.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00’den Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Şehrin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve yayalar durdurularak izin belgeleri kontrol ediliyor. Belgeleri eksiksiz olanların seyahatine izin verilirken kısıtlamaya uymadığı tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılıyor.

Besni’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması

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