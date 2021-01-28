Besni’de yol sorunu kalmıyor

Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Sis ve teknik ekibi Adıyaman’ın Besni ilçesinde yollarda inceleme yaptı. ilçedeki yol sorunları tek tek çözüme kavuşturuluyor.

Besni ilçesindeki yollarda incelemelerde bulunan Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Sis’e, AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, karayolları teknik heyeti ve AK Parti üyeleri hazır bulundu. Yollarda bulunan sorunların tek tek çözüme kavuştuğunu vurgulayan AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, “Göreve geldiğimiz günden buyana ilçemizin sorunlarını tespit ederek bir bir çözümleme gayreti içerisindeyiz. Özellikle ilçemizde büyük bir sorun haline gelen yollarımızla ilgili bir takım girişim ve ziyaretlerde bulunmuştuk. Geçtiğimiz hafta sonu Adıyaman’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na sorunlarımızı iletmiştik. Bakanımızın talimatları sonrası Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Sis ve teknik ekibi Besni’ye geldi. İlçemizdeki sorunlu olan yollarda teknik bir gezi yaptık. Yollarda yapılacak düzeltmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk.

Özellikle 32 köy, 24 mezra ve 2 beldenin bağlantı yolu olan Besni-Üçgöz-Beşyol, Sarıyaprak-Suvarlı, Tetirli-Söğütlü-Çakırhöyük, Besni Viyadüğü, Besni-Gölbaşı, Besni-Adıyaman yolu 1 kilometrelik kalan yol yapımının bitirilmesi, Karagüveç köyü kavşak bağlantısının yapılması ve Köseceli Merkeze kavşak yapılması konusunda taleplerimizi tekrardan ilettik” diye konuştu.

Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Sis ise, sorunlu olan bölgelerde incelemelerde bulunduklarını, tespit edilen noktaların koordinatlarının alındığını ve teknik çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarını dile getirdi.



