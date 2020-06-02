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Beşpınar Mesire Alanı modern bir görünüme kavuşuyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.06.2020 10:31 | Son Güncelleme

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılarak hizmete sunulan Beşpınar piknik ve mesire alanı, korona virüs sürecinde normalleşmeye geçişle birlikte yeni sezona hazır hale getiriliyor.1.300m dönümlük bir alan üzerine inşa edilerek, vatandaşların hafta sonları aileleri ile birlikte stres atmasını sağlayacak Beşpınar piknik ve mesire alanına rengarenk çiçeklerin dikilmesiyle vatandaşlar artık daha rahat ve nezih bir ortama kavuşuyor.Vatandaşların piknik yapmak için gözde adreslerden biri olan Beşpınar Piknik ve Mesire alanının yeni sezonda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyarak en güzel şekilde hizmet vermesi amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Aykut Pekmez, alandaki çalışmalarla ilgili İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’tan bilgi aldı.Hummalı bir çalışma başlatarak piknik alanını yeni sezona hazırlayan İl Özel İdaresi ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında Marina Piknik alanında peyzaj çalışmasından çevre temizliğine kadar tüm alanı yeniden elden geçirdi.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılarak hizmete sunulan Beşpınar piknik ve mesire alanı, korona virüs sürecinde normalleşmeye geçişle birlikte yeni sezona hazır hale getiriliyor.
1.300m dönümlük bir alan üzerine inşa edilerek, vatandaşların hafta sonları aileleri ile birlikte stres atmasını sağlayacak Beşpınar piknik ve mesire alanına rengarenk çiçeklerin dikilmesiyle vatandaşlar artık daha rahat ve nezih bir ortama kavuşuyor.
Vatandaşların piknik yapmak için gözde adreslerden biri olan Beşpınar Piknik ve Mesire alanının yeni sezonda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyarak en güzel şekilde hizmet vermesi amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Aykut Pekmez, alandaki çalışmalarla ilgili İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’tan bilgi aldı.
Hummalı bir çalışma başlatarak piknik alanını yeni sezona hazırlayan İl Özel İdaresi ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında Marina Piknik alanında peyzaj çalışmasından çevre temizliğine kadar tüm alanı yeniden elden geçirdi. Alana zengin bir görsellik amacıyla da yeni tür çiçekler ekildi.
Beşpınar mesire alanındaki incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Vali Aykut Pekmez, “Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle Cumhurbaşkanımızın talimatıyla piknik ve mesire alanları belirlenen kurallar dahilinde yeniden faaliyete geçmiştir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran itibariyle piknik ve mesire alanlarında yeni sezona açılış hazırlıkları sürerken bizde Valilik İl Özel İdaresi olarak ilimizin en gözde piknik alanlarının başında gelen Beşpınar Piknik ve Mesire alanında çevre düzenlemesi başta olmak üzere temizlik ve sterilizasyon çalışmalarını gerçekleştirerek alanı daha nezih hale getiriyoruz. Biliyoruz ki vatandaşlarımız aileleriyle birlikte piknik ve mesire alanlarını özlediler, ama unutmayalım ki salgın tehlikesi de tam olarak geçmiş değil. Vatandaşlarımızdan istirhamımız maskesiz dışarı çıkmamaları, hijyene önem vererek sosyal mesafeyi korumalarıdır. Bunu bu salgın süresince mutlaka kendimize ilke edinelim. İnşallah Allah’ın izniyle bu salgından kısa sürede kurtulur ve o eski coşkulu günlerimize kavuşuruz” ifadelerini kullandı.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Merkez
Gamze Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
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