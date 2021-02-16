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Beşsaray Ortaokulu’nda FCL sınıfı açıldı

16.02.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da Beşsaray Ortaokulu’nda FCL sınıfı açıldı, Haymeana Anaokulu’nda eTwinning projesinin tanıtımı yapıldı.Beşsaray Ortaokulu’nda kurulan ve masrafları hayırseverler tarafından karşılanan FCL sınıfının açılışına Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Abdullah Şahin, hayırseverler ve davetliler katıldı.Açılış programda konuşan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, FCL sınıfının yapımında maddi ve manevi katkısı olan herkese teşekkürlerini ileterek, sınıfın öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni etti.Açılış programının ardından hayırseverler tarafından öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.Haymeana Anaokulu’nda ise; eTwinning Kitapların Dünyasına Yolculuk projesinin tanıtımı yapıldı.

Erzincan’da Beşsaray Ortaokulu’nda FCL sınıfı açıldı, Haymeana Anaokulu’nda eTwinning projesinin tanıtımı yapıldı.
Beşsaray Ortaokulu’nda kurulan ve masrafları hayırseverler tarafından karşılanan FCL sınıfının açılışına Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Abdullah Şahin, hayırseverler ve davetliler katıldı.
Açılış programda konuşan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, FCL sınıfının yapımında maddi ve manevi katkısı olan herkese teşekkürlerini ileterek, sınıfın öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni etti.
Açılış programının ardından hayırseverler tarafından öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.
Haymeana Anaokulu’nda ise; eTwinning Kitapların Dünyasına Yolculuk projesinin tanıtımı yapıldı. Öğrencilerin kitaplara karşı ilgilerinin artırılması ve çocuklar vasıtasıyla velilere de okuma alışkanlığı kazandırılmasının amaçlandığı projenin Romanya, İtalya, Portekiz, Bosna-Hersek ülkelerinden ortakları bulunmaktadır.
Düzenlenen programa katılan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, 14 Şubat Dünya Kitap Değiş Tokuş Günü münasebetiyle temin edilen kitapları öğrencilere hediye etti.

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