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Bestami Yazgan Şiir Yarışmasına online ödül töreni

OSMANİYE HABERLERİ  | 22.09.2020 15:02 | Son Güncelleme

Osmaniye’de, 5.

Bestami Yazgan Şiir Yarışmasına online ödül töreni

Osmaniye’de, 5. Bestami Yazgan Şiir Yarışması Ödül Töreni, Vali Dr. Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlendi. Türkiye Geneli Liseler Arasında düzenlenen yarışmanın ödül törenine Şair Bestami Yazgan ve il dışından ödül alan öğrenciler canlı bağlantı yoluyla katıldılar.
Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Güneysu Dergisi İmtiyaz Sahibi Ali Cihangir, “Pandemi nedeniyle Nisan ayında yapacağımız şiir şöleni ve şiir ödül törenini erteledik ve bugün online olarak yapıyoruz. Ama inşallah seneye Nisan ayında şiir şölenimizi ve ödül törenimizi yapabiliriz” dedi.
Şair ve Yazar Bestami Yazgan yaptığı konuşmada, “Toplumların da bir şahsiyeti vardır ve bunun temel taşlarından birini şiir oluşturur. Biz vatanı, milleti, istiklali sevmeyi Mehmet Akif’ten, davayı sevmeyi Necip Fazıl’dan, bayrağı sevmeyi Arif Nihat Asya’dan ve bütün insanları sevmeyi Yunus Emre’den öğrendik. Milletin birçok tarifi vardır, bunlardan biri de şudur; sanatı, edebiyatı ve şiiri olan toplumlara millet denir. Bu vesile ile bu yarışmayı düzenleyen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın iki güzel yönü var; biri gençleri teşvik etmesi diğeri de yaşayan bir şair adına düzenlenmiş olmasıdır. Bu olay bizim kadir kıymetimizden ziyade Osmaniye’nin kadirşinaslığındandır" dedi.
Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’da konuşmasında, “Yarışmanın düzenlenmesinde, Osmaniyemizden Bestami Yazgan gibi bir şairin çıkmış olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Bestami Yazgan Hocamız adına bu şiir yarışmasının düzenlenmesinin şairimize vefa borcumuzun ödenmesinin yanı sıra ilimizin tanıtılması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yarışma geleceğin şairlerinin yetişmesine önemli katkılar sunacaktır. Öncelikle Bestami Yazgan Hocamıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum” diye konuştu.
Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti, Güneysu Dergisi ve Nar Yayınları tarafından lise öğrencileri arasında ülke genelinde düzenlenen yarışmada; “İncitilmiş Gül Şiirleri” şiiriyle Zonguldak Ereğli İbrahim Süheyla İzmirli Fen Lisesi öğrencisi Muhammet Furkan Davulcu birinci, “Şubat” şiiriyle Osmaniye Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Halil Ersoy ikinci, “Dervişin Rüyası” şiiriyle Şanlıurfa Ceylanpınarı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Feride İpek üçüncü ve “İçimiz” şiiriyle İstanbul Zeytinburnu Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi öğrencisi Burak Gündüz jüri özel ödülünün sahibi oldu.
Yarışmada, birinciye 2.000 TL, ikinciye 1.500 TL, üçüncüye 1.000 TL, Jüri Özel Ödülü 500 TL para ödülü verildi.

Bestami Yazgan Şiir Yarışmasına online ödül töreni

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