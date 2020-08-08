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Beşyol trafiğini rahatlatacak projede sona gelindi

VAN HABERLERİ  | 08.08.2020 13:16 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beşyol trafiğini rahatlatacak olan alternatif yolda incelemelerde bulundu.Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından yapımına başlanan Urartu Oteli’nin karşısındaki Hastane Caddesi ile Akköprü yolunu birbirine bağlayan Sağlık Sokağı’ndaki alternatif yol çalışması devam ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beşyol trafiğini rahatlatacak olan alternatif yolda incelemelerde bulundu.
Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından yapımına başlanan Urartu Oteli’nin karşısındaki Hastane Caddesi ile Akköprü yolunu birbirine bağlayan Sağlık Sokağı’ndaki alternatif yol çalışması devam ediyor. Çalışmaları izlemek için yolun yapıldığı alana giden Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, burada incelemelerde bulundu. Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan’dan da proje hakkında bilgi alan Vali Bilmez, çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdi. Projenin bitirilmesiyle Beşyol trafiğinin daha akıcı hale geleceğini belirten Vali Bilmez, “Urartu Oteli karşısındaki eski Sağlık Sokağındaki çalışmalarımız devam ediyor. Sürücülerimiz Beşyol trafiğine takılmadan bu yolu kullanabilecekler. Bu sayede Beşyol Kavşağındaki trafik yoğunluğunu da ciddi oranda azaltmış olacağız. Yine ana caddelerimizdeki yenileme, bakım, onarım, ışıklandırma çalışmalarımızda devam ediyor. Van’a yepyeni çok modern prestij caddeler kazandıracağız” dedi.

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