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Beton bariyere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.06.2020 01:06 | Son Güncelleme

Beton bariyere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarındaki beton bariyere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Erem Koçer idaresindeki 20 ADJ 064 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Koçer ile otomobilde bulunan Merve Ayhan araç içinde sıkıştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından araçtan çıkartılan Koçer ile Ayhan, kaldırıldıkları Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanan bulvarda ulaşım, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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