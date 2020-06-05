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Beton mikseri devrildi: 1 ölü

SAMSUN HABERLERİ  | 05.06.2020 17:46 | Son Güncelleme

Samsun’da beton mikserinin devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da beton mikserinin devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin G. yönetimideki 55 ABR 932 plakalı beton mikseri, Karacalar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada beton mikseri şoförü Hüseyin G. olay yerinde araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu şoförün cansız bedenini sıkıştığı aracın altından çıkartarak Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Kaza İle ilgili soruşturma devam ediyor.

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Ömer Eczanesi
Ilkadim
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Atakum
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