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Beton mikseri devrildi, sürücü yaralı kurtuldu

OSMANİYE HABERLERİ  | 13.08.2020 17:08 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Kanlığeçit mevkiinde özel bir firmaya ait beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi.Kaza, Düziçi - Osmaniye yolu Kanlığeçit güzergahında meydana geldi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Kanlığeçit mevkiinde özel bir firmaya ait beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza, Düziçi - Osmaniye yolu Kanlığeçit güzergahında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait sürücüsü öğrenilemeyen beton taşıyan 80 GZ 691 plakalı Mercedes marka mikser, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi dolayısıyla virajı alamayarak devrildi. Olayda mikser sürücüsü yaralandı. Beton mikseri kaza yerine çağrılan iş makineleri vinç yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı. Beton mikserinin düşüğü yerden çıkarılması sırasında ise Düziçi - Osmaniye yolu geçici bir süre trafiğe kapatıldı.

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Topal Eczanesi
Merkez
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Merkez
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Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
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