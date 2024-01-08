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Beton pompasının üstüne uzanıp adeta ölüme meydan okudu

08.01.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da beton pompasının üstüne çıkan bir şahıs akıllara zarar bir şey yaparak üzerine yattığı pompa ile yerden yaklaşık 20 metre yükseğe çıkıp adeta ölüme meydana okudu.

Beton pompasının üstüne uzanıp adeta ölüme meydan okudu

Olay, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Bölgede devam eden bir inşaata harç götüren firma mikser ve pompa ile 6 katlı binaya beton atmaya başladı. Bu sırada ismi öğrenilmeyen bir işçi ise üstüne çıktığı pompanın demirine uzanıp yerden yaklaşık 20 metre yükseğe çıktı. İşçi pompa ile birlikte betonu döktü. Bu sırada işçinin anormal derecede soğuk kanlı olması ise akıllara durgunluk verdi. Beton dökümü esnasında çevredekilerin hayret dolu bakışlarına aldırmayan işçi yaptığı hareketle adeta ölüme davetiye çıkardı.

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