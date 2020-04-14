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Beton ve büz fabrikasının filosu büyüyor

MANİSA HABERLERİ  | 14.04.2020 15:56 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından belediyenin kendi parke taşını üretmesi amacıyla Salihli’de hayata geçirilen beton ve büz fabrikasına 2 yeni forklift ve 1000 adet üretim paleti alındı.

Beton ve büz fabrikasının filosu büyüyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından belediyenin kendi parke taşını üretmesi amacıyla Salihli’de hayata geçirilen beton ve büz fabrikasına 2 yeni forklift ve 1000 adet üretim paleti alındı. Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla Manisalılara hizmet götürdüğünü belirten Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, beton ve büz fabrikasında üretimin devam ettiğini söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin Salihli ilçesinde bulunan beton ve büz fabrikasında üretim devam ederken, araç ve ekipman filosu da büyüyor. Bu kapsamda fabrikaya 2 adet forklift ile 1000 adet üretim paleti alındı. Fabrikada üretimin devam ettiğini ve ihtiyaç duyulan eksikliklerin de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla giderildiğini belirten Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, “Bizim için şu ana kadar en ihtiyaç duyulan şeylerden biri de forkliftti. Bu eksikliğimizi tamamladığı için Cengiz Ergün Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bunun yanında fabrikamızda 250 adet üretim paletinin teslim alınmasıyla birlikte toplam 1000 adet üretim paleti teslim alınmıştır. Şu anda üretimde aktif olarak kullanılacak 2450 adet üretim paleti bulunmaktadır” dedi.

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