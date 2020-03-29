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BETUYAB Genel Müdürü Akkaş hayatını kaybetti

ANTALYA HABERLERİ  | 29.03.2020 13:14 | Son Güncelleme

BETUYAB Genel Müdürü Akkaş hayatını kaybetti

Antalya'da, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Genel Müdürü Bekir Akkaş, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Belek Turizm Merkezi'nde iki büyük otelde genel müdürlük yaptıktan sonra son 5 yıldır BETUYAB Genel Müdürlüğü görevini yürüten Akkaş, iki aydır kanser nedeniyle tedavi gördüğü Antalya'daki bir hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, Akkaş'ın derneklerinin de üyesi olduğunu belirterek, "Acımız büyük. Vefatı bizleri çok üzdü. Turizm camiasının başı sağ olsun." dedi.

Bekir Akkaş'ın cenazesinin defin için Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Belek BETUYAB

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