BEÜ büyümeye devam ediyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına yeni önlisans, lisans ve yüksek lisans programları ile girmeye hazırlanıyor.

Güçlendirilen kampüsleri, laboratuvar alt yapıları, çevre ve doğa dostu topluma hizmet projeleri, sürekli büyüyen güçlü akademik kadrosu ile BEÜ sadece niceliksel değil, niteliksel anlamda sürdürdüğü istikrarlı büyümesine yeni açılan program ve bölümlere öğrenci kabulü ile devam edecek.

Batı Karadeniz Bölgesi’nin en nitelikli büyüyen üniversitelerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yeni akademik yıla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı 18 yeni programla girecek. YÖK’ten onay alınarak üniversiteye kazandırılan Zonguldak MYO-Elektirik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Programı, Çaycuma MYO-Lojistik Programı Çaycuma Gıda ve Tarım MYO-Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, Devrek MYO-Pastacılık ve Ekmekçilik Programı, Gökçebey MYO-Sağlık Kurumları ve İşletmeciliği Programı, Fen-Edebiyat Fakültesi -Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Uluslararası İlişkiler Bölümü, İletişim Fakültesi-Radyo-TV-Sinema ve Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü, Sağlık Bilimler Fakültesi-Sosyal Hizmet Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü-Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı, Biyoloji Yüksek Lisans Programı (% 100 İngilizce), Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Endodonti Doktora Programı, Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı, Fizyoloji Doktora Programı, Anatomi Doktora Programı, Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı ve Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Tezli Yüksek Lisans Programları üniversite bünyesine katıldı.

YÖK’ten alınan programlardan ilk etapta Gökçebey MYO Sağlık Kurumları ve İşletmeciliği Programı 40, Çaycuma Gıda ve Tarım MYO-Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 40, Sağlık Bilimler Fakültesi-Sosyal Hizmet Bölümü de 30 kontenjan ile yeni akademik yılda öğrenci kabulüne başlayacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası başarıları, bilimsel ve akademik çalışmaları ile ülke ve Batı Karadeniz Bölgesine değer katan bir üniversite olduğunu belirten Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “Kaliteli ve nitelikli büyüme hedeflerinin yeni programlar ile devam edecek. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin eğitim, kültür, sağlık ve bilim alanındaki öncü ve emsal çalışmalarıyla adından sürekli söz ettiren ve bu başarılarını ulusal ve uluslararası derecelerle kanıtladı. Üniversitemiz yeni akademik yıla daha da büyüyerek gireceğinden şüphemiz yok. Yeni programların üniversiteye Zonguldak’a hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı bu zor süreçten dolayı ara verilen örgün eğitim 23 Mart 2020 itibariyle üniversite genelinde uzaktan eğitim yoluyla devam ediyor. Öğrencilerimizin ve ailelerinin, akademik ve idari personelin sağlık alanında yapılan tüm ikazları dikkate almaları çok önemli. Bu zor dönemin iyi bir şekilde yönetilerek en az hasarla ve en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

