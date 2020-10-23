YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. BEÜ Diş Hekimliğinde korona virüs önlemleri

BEÜ Diş Hekimliğinde korona virüs önlemleri

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Çin’ in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Koronavirüs (COVID-19) pandemisinde ağız diş sağlığı hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde birçok önlem alındı.Alınan önlemlerle ilgili olarak konuşan Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.

Çin’ in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Koronavirüs (COVID-19) pandemisinde ağız diş sağlığı hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde birçok önlem alındı.
Alınan önlemlerle ilgili olarak konuşan Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Koçak; Tedavi öncesi ve sonrası bu alanları dezenfeksiyonu özel cihazlarla sağlandığını ve ağız dışı vakum sistemleri ile damlacık yoluyla bulaşma riskini azaltacak cihazlar da temin edildiğini ifade eden Koçak, “Koronavirüs pandemisinde uygulanacak ağız diş sağlığı hizmetleri çerçevesinde oluşabilecek hasta yoğunluğunu yönetmek ve klinik planlaması yapmak üzere acil ve zorunlu hizmetlere öncelik verilerek çalışmaktayız. Sağlık Bakanlığının aldığı kararlar ve yayınladığı rehberlere uygun olarak ve ayrıca Enfeksiyon Kontrol Komitemizin aldığı kararlar doğrultusunda bulaşıcı riskini önlemek amacıyla kliniklerimizde gereken tedbirler alınmış ve hassasiyetle uygulanmaktadır. Dental işlemler sırasında hava yoluyla bulaşma riskine karşılık dental ünitelerin çevrelerinde paravanlar oluşturularak tam izole tedavi alanları oluşturulmuştur. Tedavi öncesi ve sonrası bu alanları dezenfeksiyonu özel cihazlarla sağlanmaktadır. Ayrıca ağız dışı vakum sistemleri ile damlacık yoluyla bulaşma riskini azaltacak cihazlar da temin edilmiştir” dedi.
“Hem hasta hem de hekimlerin sağlığı çok önemli”
Pandemi sürecinde hem hastaların hem de hekimlerin sağlığını korumanın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. KOÇAK; ‘Koronavirüs ile mücadelede önlemlerimizi alarak dental işlemleri uygulamaya çalışıyoruz. Acil tedavilerle birlikte hasta mağduriyetlerinin de giderilmesi için kliniklerimizde hazırlıklarımızı yaptık. Tedavisi devam eden ve yeni hastalarımızın kliniklerimize telefon ile veya şahsen başvurmaları halinde gerekli bilgilendirmeler yapılarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı
Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı
Çankaya’da açık havada spora devam
Çankaya’da açık havada spora devam
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Ege Mahallesi’nde dönüşüm başlıyor
Ege Mahallesi’nde dönüşüm başlıyor
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak

Zonguldak Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:41
Sabah
07:07
Öğle
12:42
İkindi
15:38
Akşam
18:07
Yatsı
19:28

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Gökmen Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
“artiz Mektebi” İsimli Tiyatro Oyununa Zonguldak Halkından Büyük İlgi
“artiz Mektebi” İsimli Tiyatro Oyununa Zonguldak Halkından Büyük İlgi
Ailecek Cevizli Kütük Helva Yapıyorlar
Ailecek Cevizli Kütük Helva Yapıyorlar
Çocuk katilinden kan donduran itiraf
Çocuk katilinden kan donduran itiraf
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.