YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. BEÜ ‘Kıtalararası turizm yönetim Konferansı’na katılacak

BEÜ ‘Kıtalararası turizm yönetim Konferansı’na katılacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.02.2020 18:29 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz.

BEÜ ‘Kıtalararası turizm yönetim Konferansı’na katılacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin desteğiyle ve dünya çapında tanınmış saygılı turizm bilimcileri ve akademisyenleri ile işbirliği içerisinde, Türkiye Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) tarafından gerçekleştirilecek konferansta önemli paydaşlardan biri olarak yerini alacak.
“Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm" anlayışıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2-5 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı’nda (MTCON) üniversite de, ülkemizdeki diğer Turizm Fakülteleri, akademisyenleri ve sektörün ileri gelenleri ile birlikte turizm sektörünün hem işletme hem de insan etkinliği olarak tüm boyutlarını tartışacak.
Küreselleşen dünyanın her bölgesinden turizm bilimcilerini, akademisyenlerini ve profesyonellerini bir araya getirip, çok kültürlü bilimsel ortamda turizm ve ilgili tüm alanlarında var olan yeni eğilimleri ve gelişmeleri tartışmak amacıyla gerçekleşecek olan konferansta, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sürdürülebilir çevre politikalarına yönelik çalışmalar, turizmin çevresel boyutları, problemleri ve çözüm önerilerine yönelik proje ve güncel bilimsel yaklaşımlarla yerini alacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Evinde kenevirle yakalandı

Evinde kenevirle yakalandı

Büyükşehir bir telefon uzağınızda

Büyükşehir bir telefon uzağınızda

Milletvekili Dülger’in Regaip Kandili mesajı

Milletvekili Dülger’in Regaip Kandili mesajı

Kendi enerjisini kendisi üretiyor

Kendi enerjisini kendisi üretiyor

35 yıldır ihmal edilen kanal temizleniyor

35 yıldır ihmal edilen kanal temizleniyor

Zonguldak Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
13:11
İkindi
16:13
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Canan Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Denizin Sahile Attığı Ağaç Atıkları

Denizin Sahile Attığı Ağaç Atıkları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.