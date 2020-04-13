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BEÜ, korona virüsle ilgili bilimsel çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.04.2020 15:41 | Son Güncelleme

Bülent Ecevit Üniversitesi korona virüsle mücadelede bilimsel çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Tip Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye, BEÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Neta Aerospace Takımı da, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını sürdüğü solunum cihazı ve dezenfektan üretimiyle destek vermeyi planlıyor.Neta Aerospace Takımı, solunum desteği sağlayan mekanik ventilasyon cihazı üretimi ile solunum yetmezliği problemine çözüm sunmayı amaçlıyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi korona virüsle mücadelede bilimsel çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Tip Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye, BEÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Neta Aerospace Takımı da, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını sürdüğü solunum cihazı ve dezenfektan üretimiyle destek vermeyi planlıyor.
Neta Aerospace Takımı, solunum desteği sağlayan mekanik ventilasyon cihazı üretimi ile solunum yetmezliği problemine çözüm sunmayı amaçlıyor. Henüz Ar-Ge aşamasında olan cihazın, virüs ile enfekte olan hastalarda karşılaşılan ve giderek ağır bir seyir izleyen, zatürre ve solunum yetmezliği tedavisine destek sağlayacağı öngörülüyor. Mekanik ventilasyon, hiç solumayan veya solunum güçlüğü çeken hastaların oksijen almasını sağlayarak, tedavilerine destek olacak. Mekanik Ventilasyon cihazı ile, enfekte olan hastalara hiç temas edilmeden, sağlık çalışanlarının riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Düşük maliyetiyle de ekonomik açıdan dönüşüm sağlaması hedefleniyor.
Neta Aerospace Takımının, salgınla mücadelede hayati önem taşıyan izolasyon kapsamında önemli bir çalışması da dezenfektan makinesi üretimi. Ultraviyole (UV) ışınları ile dezenfeksiyon işlemini yapacak olan bu makine virüs, bakteri gibi mikroorganizmaları UV ışınlarına maruz bırakarak etkisiz hale getiriyor. Saatte 250 metreküp havayı içinden geçirerek, havayı mikrobiyal olarak steril hale getiriyor. Giriş bölümünde bulunan fan cihazın içine havayı çekmekte, çıkış bölümünde bulunan fan ise içeride steril hale gelen havayı dışarı veriyor. Bu sayede hastane ortamları virüsten arındırılıp, hastalar ve sağlık çalışanları için güvenli bir ortam sağlanıyor.

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