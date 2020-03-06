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BEÜ Lisansüstü eğitimde çıtayı yükseltmeye devam ediyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.03.2020 11:51 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2 Yüksek Lisans, 4 Doktora Programı açılmasına onay verdi.BEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans Programı ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programı ile Anatomi, Endodonti, Protetik Diş Tedavisi ve Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora Programlarının açılması YÖK tarafından karara bağlandı.Bu kapsamda, BEÜ’nün büyüme ve gelişme hedefleri doğrultusunda, Rektörlüğün Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans programları açılması konusundaki teklifleri, 6 Şubat 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulundu.

BEÜ Lisansüstü eğitimde çıtayı yükseltmeye devam ediyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2 Yüksek Lisans, 4 Doktora Programı açılmasına onay verdi.
BEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans Programı ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programı ile Anatomi, Endodonti, Protetik Diş Tedavisi ve Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora Programlarının açılması YÖK tarafından karara bağlandı.
Bu kapsamda, BEÜ’nün büyüme ve gelişme hedefleri doğrultusunda, Rektörlüğün Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans programları açılması konusundaki teklifleri, 6 Şubat 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulundu. Böylelikle Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans sayısı 13, Doktora Programı sayısı ise 14‘e yükseldi. Üniversite bünyesindeki lisansüstü program sayısı ise Yüksek Lisansta 66, Doktorada ise 32 oldu.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “Yeni bölüm ve programların açılması çalışmalarında, ülkemizin, bölgenin ve ilimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte ve kalitede, öğrencilerin ilgi gösterdiği meslek dalları dikkate alındı. Yeni açılan lisansüstü programlara ilave olarak başka bölüm ve programların açılması yönünde çalışmalar devam ediyor. Yeni açılan lisansüstü programların üniversitemiz, mezunlarımız ve araştırmacılar için çok önemli. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Yeni programlar için öğrenci kabulünün 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz döneminden itibaren yapılması planlanıyor.

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