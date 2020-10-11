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BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü

BİTLİS HABERLERİ  | 11.10.2020 07:48 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Akademisyenlerinden Dr.

BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Orhan Laboç yakalandığı Korona virüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi 42 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Orhan Laboç, aniden rahatsızlanınca Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen yoğun bakıma alınan Laboç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BEÜ’deki görevine yaklaşık bir yıldır başlayan Dr. Öğretim Üyesi Laboç, evli ve iki çocuk babasıydı.
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Laboç’un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Laboç’un ailesine başsağlığı diledi.
Rektör Prof. Dr. Yardım, “Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Orhan Laboç’un yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınları ile Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.
Dr. Öğretim Üyesi Orhan Laboç’un Özgeçmişi
1978 yılında Diyarbakır’ın Hani ilçesinde doğdu. İlköğretim, lise, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini burada tamamladı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim- İş Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda lisans eğitimine başladı. 2002 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra MEB bünyesinde öğretmenliğe başladı. Mardin, Diyarbakır, Muğla, Kırıkkale ve Ankara illerinde görev yaptı. 2010 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim- İş Eğitimi Bilim Dalı’nda; Yrd. Doç. Dr. Nimet Keser danışmanlığında "Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Eğitim Gören I., II. ve III. sınıf Öğrencilerinin Resimlerine Yansıyan Aile Özelliklerinin Analizi" başlıklı tezi ile yüksek lisansını bitirdi. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik/ Doktora programına başladı. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda; Prof. İsmail Ateş danışmanlığında "Beden Erk İlişkisi" başlıklı tezi ile Sanatta Yeterlik/ Doktora programını bitirdi.

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