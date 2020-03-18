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BEÜ Rektörü Yardım’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 18.03.2020 08:20 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
BEÜ Rektörü Yardım, Çanakkale Zaferi’nin, tarihin her anına damga vuran, istiklal ve istikbalin konusundaki kararlılığın, çok büyük fedakârlıklarla bir kez daha teyit edildiği bir destan olduğunu söyledi. Yardım, "Azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destan, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası söz konusu olduğunda gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın eseridir. İşte bu yüzden İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale’de savaşan kahramanları Bedr’in aslanlarıyla mukayese etmiş, mezar taşı olarak başlarına Kâbe’yi dikmeyi kendilerine layık görmüştür. Bugün kardeşçe bir arada, bu cennet vatan topraklarında dimdik ayakta durabiliyorsak bunu Çanakkale kahramanlarına borçluyuz. İşte bugün böylesi büyük bir kahramanlık destanının 105. yıldönümünü gururla idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesile ile bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, milletimiz birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her daim istiklal ve istikbaline sahip çıkacaktır. Böyle kahraman bir neslin torunları olarak bugün, 105 yıl önce Çanakkale’de yazılan destanı ve o destanın tüm ebediyete intikal eden kahramanlarını hürmet, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.

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