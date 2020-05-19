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BEÜ Rektörü Yardım’dan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 19.05.2020 13:40 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 19 Mayıs ve Kadir Gecesi ile ilgili kutlama mesajı yayımladı.
Yardım, yayımladığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 günü yaktığı bağımsızlık meşalesinin 101. yıldönümünde gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal’i ve milli mücadeleye ruh veren tüm silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi şükran, rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.
Rektör Yardım, Kadir Gecesi mesajında ise "Rabbimizin ‘Bin aydan daha hayırlıdır’ şeklinde buyurduğu, Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği Kadir Gecesi’ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin feyiz ve bereketinin kalplerimizi ve vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum. İslam âleminin, milletimizin, tüm Bitlislilerin ve Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; Yüce Allah’tan kardeşlik ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı’na eriştirmesini ve tüm dünyayı esir alan korona virüs salgınından bir an önce kurtulmayı ve hayatın normale dönmesini diliyorum" dedi.

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