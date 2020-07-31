YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. BEÜ Rektörü Yardım’ın Kurban Bayramı mesajı

BEÜ Rektörü Yardım’ın Kurban Bayramı mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 31.07.2020 12:21 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Rektör Yardım, mesajında dini ve milli duyguların yitirilmemesi, birlik ve beraberliğin her daim sağlam olması için bayramların inanılmaz derecede önem arz ettiğini belirtti. Rektör Yardım mesajının devamında, “Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı, sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı’nı bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Millet olarak geçmişten günümüze taşıdığımız dini, milli ve kültürel değerlerimizle bizi geleceğe taşıyacak olan en özel bağlarımızı temsil eden bu müstesna ve mukaddes günlerde, tüm Müslümanlar arasında sevginin, muhabbetin, yakınlaşmanın, hoşgörünün ve kardeşlik bağlarının daha da güçleneceğine inanıyorum. Korona virüs tehlikesi nedeniyle bu bayramı da önceki bayramlardan biraz daha farklı kutlama konusunda milletimizin gereken hassasiyeti ve gayreti göstereceğine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslâm âleminin, aziz milletimizin, Bitlis halkının ve Bitlis Eren Üniversitesi ailemizin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Filtre yok, çiller gerçek!' 'Filtre yok, çiller gerçek!'
PARTNERIvana Sert aşka geldi!Ivana Sert aşka geldi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor

Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor

Yaşanabilir Edremit için sıfır atık

Yaşanabilir Edremit için sıfır atık

Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Fevzipaşa’da işgaliyeye taviz yok

Fevzipaşa’da işgaliyeye taviz yok

İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu

İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi

Bitlis Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:06
Öğle
12:23
İkindi
16:13
Akşam
19:30
Yatsı
21:01

Bitlis Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Eren Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Hayat Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Tatvan Kaymakamlığından "sel" açıklaması

Tatvan Kaymakamlığından "sel" açıklaması

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bahçedere Ortaokulu Öğrencileri Bitlis’i Gezdi

Bahçedere Ortaokulu Öğrencileri Bitlis’i Gezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.