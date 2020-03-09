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BEÜ’de ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kutlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.03.2020 11:06 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.Kdz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulunda (MYO) yapılan etkinlikte öğrenciler kadına yönelik şiddete dikkat çektiler. Öğretim Görevlileri Derya Erarslan ve Meva Apaydın koordinatörlüğünde, avuç içlerinde “Kadın, Çocuk ve Sosyal Dayanışma” hattı “Alo 183” yazan ve şiddet gören kadının sessiz yardım çığlığı anlamına gelen “siyah nokta” bulunan öğrenciler; kadına yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel her türlü şiddeti temsili olarak ortaya koydu. Etkinlik kapsamında, ’Çocuk Gelin’ konusuna da dikkat çekildi.
Devrek Atatürk Kültür Merkezinde, Devrek MYO, Devrek Kent Konseyi ile Devrek Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ortaklaşa düzenlenen, Öğretim Görevlileri Seda Tapdık, Hale Kıycı ile Avukat Asu Çelebi’nin konuşmacı olduğu“3 Farklı Perspektiften Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı panelde “Dil ve Söylemler, Yerleşmiş Öğretilerde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği”, “Siyasette Ve Yönetimde Kadın-Erkek Temsili” kadın-erkek eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet konuları ele alındı.
Denizcilik Fakültesindeki etkinlikte ise Kumport Müşteri İlişkileri Müdürü Naciye Karadağ ve OYAK Denizcilik ve Liman Hizmetleri A.Ş. Pazarlama-Müşteri İlişkileri Uzmanı Ayda Altunsoy’un sunumlarıyla verilen konferansta, ’Denizcilik sektöründe kadının yeri’ tartışılırken, sektörde kadın olmanın zorlukları, bu zorlukların nasıl aşılacağı, limancılık sektörü ve limancılık sektöründe kadının çalışma hayatı gibi konular hakkında katılımcılara bilgi verildi.

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