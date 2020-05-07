YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. BEÜ’de dördüncü plazma bağışı gerçekleşti

BEÜ’de dördüncü plazma bağışı gerçekleşti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Aytaç Karakaya koronavirüs hastalığını yendikten sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gelerek immün plazma bağışında bulundu.

BEÜ’de dördüncü plazma bağışı gerçekleşti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Aytaç Karakaya koronavirüs hastalığını yendikten sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gelerek immün plazma bağışında bulundu. Diğer hastalara umut olmak için böyle bir karar verdiğini söyleyen Karakaya “Zor bir süreç geçirdim, ancak bu durumda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu dönemde hepimiz bir olmalıyız. Hastalığı yenerek sağlığına kavuşan tüm insanlara plazma bağışı yapmaları için çağrıda bulunuyorum” dedi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban ise şunları söyledi: “Plazma bağışlamak için bazı şartlar var. Hasta Covid-19 hastalığından tam iyileştikten sonra PCR testi iki kere negatif çıkarsa bu kişi plazma bağışına aday olarak kabul ediliyor. Hastanemizde bağışçılara gereken kolaylıkları sağlamak için tüm önlemleri aldık. Plazma elde etmek için tam otomatik cihazlar kullanılarak yapılan “aferez yöntemi” hastanemizde bu konuda tecrübeli çalışanlarımız tarafından yıllardır uygulanmaktadır. Covid-19’un bilinen kesin bir tedavisi şu ana kadar yok. Plazma tedavisi, hastalarımızı sağlığına kavuşturmak için bir umut. Bu anlamda Covid-19’dan iyileşmiş, sağlığına kavuşmuş kişilerin plazma bağışında bulunmaları çok önemli. Aytaç bey diğer hastalara da umut vermek adına çok önemli bir iş yaptı; kendisine çok teşekkür ediyorum. İyileşmiş tüm hastalarımızı da plazma bağışı yapmaya davet ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Zonguldak Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:35
Öğle
12:54
İkindi
16:48
Akşam
20:04
Yatsı
21:40

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Sağlam Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.