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BEÜ’de “Erişilebilirlik" toplantısı düzenlendi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.12.2020 17:32 | Son Güncelleme

Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde her alandaki erişilebilirlik düzenlemelerini değerlendirmek üzere Engelli Öğrenci Birimi ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından çevrimiçi olarak "Erişilebilirlik" toplantısı düzenlendi.Düzenlenen etkinlikte 2020 yılı erişilebilirlik çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar ile 2021 hedefleri ele alındı.

Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde her alandaki erişilebilirlik düzenlemelerini değerlendirmek üzere Engelli Öğrenci Birimi ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından çevrimiçi olarak "Erişilebilirlik" toplantısı düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikte 2020 yılı erişilebilirlik çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar ile 2021 hedefleri ele alındı. Çevrimiçi etkinliğe, tüm eğitim birimlerin Akademik Öğrenci Birim Temsilcileri, Fakülte Yüksekokul, Enstitü Sekreterleri, idari yöneticiler ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından görevliler katıldı.
Toplantı Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara’nın 2021 Yılı “Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamındaki değerlendirmelerini içeren açılış konuşması ile başladı. Daha sonra Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hakan Kalyon, 2021 yılı erişilebilirlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Soru ve cevap bölümü ile tamamlanan toplantı sonucunda Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyfullah Kara, Engelsiz Üniversite çalışmalarına destekleri için, başta BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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