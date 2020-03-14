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BEÜ’de ’Kariyer Planlaması ve Başarı’ Konferansı düzenlendi

BİTLİS HABERLERİ  | 14.03.2020 09:02 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın konuşmacı olarak katıldığı "Kariyer Planlaması ve Başarı" konferansı düzenlendi.
BEÜ Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ın yanı sıra kimi sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan program Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Rektör Prof. Dr. Yardım konferansta yaptığı konuşmasında “Muhakkak hedefiniz varsa vazgeçmeyin. Sizler kariyerinizin başındasınız. Yapacağınız çok şey var. Bu günleri değerlendirirseniz, ümit ediyor ve inanıyorum ki çok güzel dersler çıkaracaksınız. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Program TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. Mandal yaptığı konuşmada hayatından çeşitli örnekler vererek başarıya giden yolda tek engelin insanın kendisi olduğunu söyledi.
Türkiye’de 12 bölgede eş zamanlı ödül törenleri düzenlediklerini belirten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, en fazla projenin yapıldığı bölgede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. TÜBİTAK’ın çalışmaları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Mandal, konuşmasının sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Program sonunda BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal’a katılımından dolayı teşekkür ederek, kendisine hediye takdiminde bulundu.
Programın sonunda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Rektör Prof. Dr. Yardım’ı makamında ziyaret etti.

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