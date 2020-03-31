YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. BEÜ’de uzaktan eğitim sitemine 27 bin 179 kullanıcı giriş yaptı

BEÜ’de uzaktan eğitim sitemine 27 bin 179 kullanıcı giriş yaptı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 31.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

BEÜ’de 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle uzaktan eğitimle sürdürülecek.2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında lisansüstü eğitim programlarını uzaktan eğitimle yürütmeye başlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM), 2014 yılında üniversite genelinde yürütülen ortak zorunlu dersleri de uzaktan eğitim ortamına taşıyarak 15 binin üzerinde öğrenciye uzaktan eğitim aracılığı ile eğitim öğretim verilmesini sağlanıyor.

BEÜ’de uzaktan eğitim sitemine 27 bin 179 kullanıcı giriş yaptı

BEÜ’de 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle uzaktan eğitimle sürdürülecek.
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında lisansüstü eğitim programlarını uzaktan eğitimle yürütmeye başlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM), 2014 yılında üniversite genelinde yürütülen ortak zorunlu dersleri de uzaktan eğitim ortamına taşıyarak 15 binin üzerinde öğrenciye uzaktan eğitim aracılığı ile eğitim öğretim verilmesini sağlanıyor. Bu tecrübe sayesinde, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Döneminde yaşanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürebilmesine imkan sağlandı.
Yükseköğretim Kurulu tarafından 12 Mart 2020 tarihli eğitim-öğretime ara verilmesi kararından önce, üniversite ilgili birimleri ve akademik-idari personele ihtiyaç duyulması halinde uzaktan eğitime geçilebilmesi için hazırlıklara başlandı. Şu ana kadar Üniversitede yapılan tüm bilişim yatırımları, ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği için, Üniversite genelindeki tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılmasına imkan verildi. Yükseköğretim Kurulu’nun 18 Mart 2020 tarihli, uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren dijital imkânlar ile uzaktan öğretim sürecine başlamasına yönelik açıklamasının ardından; Üniversite genelinde 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitim sürecinin başlatılabilmesi için, UZEM ve Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) arasındaki veri aktarımları tamamlanmış, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin sistemi nasıl kullanacaklarına ilişkin yazılı ve görsel bilgilendirilmeler yapılmıştır.
23 Mart 2020 tarihi itibariyle Üniversite örgün öğretim programlarındaki teorik derslerin, pratik uygulaması ile birlikte yapılacak teorik derslerin ve ilgili bölüm ve programların uygun gördüğü bazı uygulamalı derslerin uzaktan eğitim aracılığıyla verilmesine başlandı. Bu dersler uzaktan eğitimle verilirken öğrencilerin mesleki yeterlilikleri için gerekli olan bilgi, becerilerde mağdur olmamasına dikkat edildi. Uzaktan eğitime başlanan ilk gün itibariyle sisteme giriş sayısı 4 bin 119’e ulaştı. Sisteme ilk hafta 157 bin 496, günlük ortalama 25 bin civarı kullanıcı girişi yapıldı. Sistemi 867’si eğitmen, 26 bin 312 öğrenci olmak üzere toplam 27 bin 179 kullanıcı haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz kullanmaktadır. Öğrenciler ve öğretim elemanları sisteme www.uzem.beun.edu.tr adresi üzerinden kişisel bilgisayarlarının yanı sıra tablet, akıllı telefon cihazlarla erişim sağlanabiliyor.

BEÜ’de uzaktan eğitim sitemine 27 bin 179 kullanıcı giriş yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük

En Çok Okunan Yerel Haberler

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek

Zonguldak Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:31
Öğle
13:02
İkindi
16:35
Akşam
19:24
Yatsı
20:46

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Sağlam Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zonguldak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Korona virüs testi pozitif çıkan hastanın temas kurduğu yakınları evde karantina altına alındı

Korona virüs testi pozitif çıkan hastanın temas kurduğu yakınları evde karantina altına alındı

Emniyet Müdürü uyardı; “Her yerde ve herkese anlatacağız”

Emniyet Müdürü uyardı; “Her yerde ve herkese anlatacağız”

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.