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BEÜ’den Pandemi sürecinde eğitim uygulamaları söyleşisi

21.01.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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BEÜ’den Pandemi sürecinde eğitim uygulamaları söyleşisi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından ‘Pandemi Sürecinde Dünyadaki ve Ülkemizdeki Eğitim Uygulamaları’ başlıklı söyleşi düzenlendi.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Toplum ve İnsan Bilimleri Fakültesi Sosoyoloji Bölümü Öğr.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından ‘Pandemi Sürecinde Dünyadaki ve Ülkemizdeki Eğitim Uygulamaları’ başlıklı söyleşi düzenlendi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Toplum ve İnsan Bilimleri Fakültesi Sosoyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç Dr. Zafer Çelik, BEÜ’nün “Pandemi Sürecinde Dünyadaki ve Ülkemizdeki Eğitim Uygulamaları” başlıklı online söyleşinin konuğu oldu.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi koordinatörlüğünde ‘Eğitim Söyleşileri’ kapsamında düzenlenen, Doç. Dr. Murat İnce moderatörlüğündeki söyleşide, Covıd-19 Pandemisi ile mücadele tedbirleri kapsamında dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde yüz yüze eğitimden uzaktan eğitim sistemine eğitim uygulamaları konuşularak, yeni sisteme ilişkin ülkelere göre örnekler verildi.
Zoom video konferans üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Toplum ve İnsan Bilimleri Fakültesi Sosoyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç Dr. Zafer Çelik, Küresel pandeminin tüm dünyada 190’dan fazla ülkede yaklaşık 1,6 milyar öğrenciyi etkilediğini ve eğitim sisteminde çok büyük değişimleri de beraberinde getirdiğini vurguladı. Salgından etkilenen ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke dijital teknolojileri kullanarak uzaktan eğitime geçildiğini dile getiren Çelik, uzaktan eğitim için gerekli olanaklar ve alt yapıların toplumun her kesimine ulaşmaya başlaması ile pandemide olanaksız hala gelen yüz yüze eğitime karşı çok güçlü bir alternatif olarak kullanıldığını söyledi. İnternetin yaygınlaşmasının çok çeşitli destekleyici eğitim faaliyetlerini doğurduğunu anlatan Çelik, Coursera ve SkillShare gibi çevrimiçi kurslar, CuriosityStream gibi eğitici video yüklenip paylaşılabilen platformlar ve SlideShare gibi eğitici sunumların paylaşıldığı ortamların; başta zoom olmak üzere LMS (Learning Management System) Microsoft Teams, Google Classroom, Google Docs, Khan Academy,Post-it, Mentimeter, Kahoot, StoryboardThat, Flipgrid(Snapcaht), ClassDojo gibi uygulamaların uzaktan sınıf ortamı yaratılmasında tercih edildiğini ifade etti.
Uzaktan eğitim uygulamalarının Türkiye’de ve dünyadaki tarihçesinin de konuşulduğu; açık ve uzaktan eğitim sisteminin altyapı, erişim, güvenlik, içerik, tasarım, uygulama, kalite, mevzuat ve pedagojik açıdan güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı söyleşide, teknoloji destekli uzaktan eğitim faaliyetlerinin geleneksel yüz yüze eğitime karşı güçlü ve zayıf yönleri de katılımcılarla paylaşıldı.

BEÜ’den Pandemi sürecinde eğitim uygulamaları söyleşisi

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