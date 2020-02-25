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BEÜ’ye patent başvurusu sayısında büyük artış

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.02.2020 18:28 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne Zonguldak Teknopark’ın da katkısı ile patent başvuru sayısı 9’a yükseldi.2020 yılının ilk iki ayında ise üç akademisyenimizin patent başvurusu süreci devam ediyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne Zonguldak Teknopark’ın da katkısı ile patent başvuru sayısı 9’a yükseldi.
2020 yılının ilk iki ayında ise üç akademisyenimizin patent başvurusu süreci devam ediyor. 2019 yılında patent başvurularına ek olarak bir faydalı model, bir tasarım tescili başvurusu yapıldı ve üç Teknopark girişimcisinin marka tescili gerçekleştirildi. Ayrıca Teknopark, Zonguldak ilinde bulunan MFA Maske, Teknoplan, Çenberci vb. çok sayıda firmayla anlaşmalı olduğu firmasını yönlendirerek patent başvurusu ve marka tescil yapmaları için aracılık hizmeti vererek Zonguldak’ın fikri sınai mülkiyet hakları sıralamalarında üst basamaklara tırmanması için katkıda bulundu. Zonguldak il merkezi ve ilçelerinde, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturmak için özellikle Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile periyodik olarak toplantı ve seminerler düzenlendi.
Patent başvurusu yapan tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, her yıl bu sayının artarak ilerlemesini ve Üniversiteni yakın zamanda girişimcilik endekslerine dahil olmasını hedefleniyor. Patent başvurusu yapmak ve üniversitenin sağladığı patent finansal desteğinden yararlanmak isteyen akademisyenler doğrudan TTO (https://tto.beun.edu.tr/) ile temas kurmaları yeterli olacak.

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Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
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