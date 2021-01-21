"Beyaz Baretli Kadınlar" projesine destek sürecek

Balçova Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olacak kadın öğrencilere yönelik avantajlar sağlamak için başlattığı "Beyaz Baretli Kadınlar" projesine bu yıl da destek olma kararı aldı.

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin geçen yıl başlattığı Beyaz Baretli Kadınlar projesi bu yıl da devam ettiriliyor. Yeni mezun olan kadın inşaat mühendislerine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi ile mentörlük, teknik ve sosyal mühendislik alanlarında uzmanlar tarafından eğitimlerin verildiği projede amaç, sektördeki kadın erkek eşitsizliğini sona erdirerek kadınların etkinliğini artırmak.

Geçen yıl başlayan projenin destekçilerinden olan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, bu yıl da belediye olarak kadın öğrencilere destek olacaklarını ifade etti. Balçova Belediyesinde düzenlenen protokol töreninde konuşan Başkan Fatma Çalkaya, “Sürdürdüğümüz projelerle kadınların hayatın her alanında aktif olmalarını hedefliyoruz. Bunu bir çok alanda başardık. İnşaat Mühendisi genç kadınlarında mesleklerinde var olan eşitsizliği gidermek amacıyla başlatılan bu proje bizim için çok anlamlı olduğu için bu yıl da destek olmak kararı aldık” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar da desteklerinden ötürü Başkan Çalkaya’ya teşekkür ederek, “Beyaz Baretli Kadınlar projemiz, erkek egemen bir meslek olan İnşaat Mühendisliği’nde kadınların özellikle saha da daha aktif ve tecrübeli olmasını sağlıyor. Geçen yıl çok başarılı çalışmalara ve işbirliklerine imza attık. Bu yıl da projemiz ile kadın öğrencilerimize avantajlar sağlayacağız” diye konuştu.

