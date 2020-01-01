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  4. "Beyaz cennet" Pamukkale, yeni yılın ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı

"Beyaz cennet" Pamukkale, yeni yılın ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.01.2020 19:20 | Son Güncelleme

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen: "Yılbaşı tatili dolayısıyla bölgemizdeki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e yakındı"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yerli ve yabancı turistler, yeni yılın ilk gününde "beyaz cennet" Pamukkale'yi ziyaret ederek antik kentteki tarihi ve doğal güzellikleri izlemenin keyfini yaşadı.

Beyaz travertenleri, sıcak su kaynakları ve antik kentleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, 2020'nin ilk gününde de yoğun ilgi gördü.

Yılbaşı tatilini Denizli'de geçiren yerli ve yabancı turistler, Pamukkale Mahallesi'ndeki Pamukkale Hierapolis Ören Yeri'ni gezerek, şifalı termal suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenler üzerinde yürüyüş yaptı.

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, dört mevsim sıcaklığı 36 derece olan antik havuza girerek, soğuk havada termal suyun keyfini yaşadı.

Sıcak hava balonuna ve yamaç paraşütüne binerek beyaz travertenler üzerinde gezen misafirler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin yerli ve yabancı turistlerin tatil rotaları arasında yer aldığını söyledi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Pamukkale'nin ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını aktaran Şen, "UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale, yabancı misafirlerimizin uğrak noktalarının başında geliyor. Son zamanlarda yerli misafirlerimizde de artış olduğunu görüyoruz. Yılbaşı tatili dolayısıyla bölgemizdeki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e yakındı." dedi.

Fransa'dan gelen Mansour Parsa ise yılbaşı tatilini geçirdiği Pamukkale'yi çok beğendiğini ve doğa harikası bir yer olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Pamukkale Yılbaşı

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