YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Beyaz cennet Pamukkale’de sonbahar yoğunluğu

Beyaz cennet Pamukkale’de sonbahar yoğunluğu

12.10.2023 11:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, termal suları ve tarihi zenginliğiyle her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan Pamukkale’de sonbahar yoğunluğu yaşanıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve eşsiz güzelliğiyle “beyaz cennet” olarak nitelendirilen Pamukkale’de, sonbahar yoğunluğu yaşanıyor. Pamukkale’yi görmek için kilometrelerce uzaklıktan gelen yerli ve yabancı turistler, travertenlerin üstünde büyüleyici manzaranın tadını çıkartıyor. Şifalı termal suyun oluşturduğu travertenleri ve çevresindeki antik kentleri geziyor. Tarihi antik kentin giriş kapılarında yoğunluk oluşturan misafirler, dört mevsim sıcaklığı 36 derece olan antik suyun içinde yürüyor. Bazı turistler ise travertenler üzerinde çıplak ayakla yürüyüş yapıp cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekiyor. Beyaz travertenlerde hatıra fotoğrafı çektiren yerli ve yabancı konuklar, havuzlara girerek termal su ile çamurdan yararlanıyor. Misafirler ayrıca antik tiyatro ve tarihi mezarların olduğu yerleri de geziyor. Adrenalin tutkunu sporcular da Dinamit Tepe’den paraşütle atlayıp, manzarayı havadan izleme imkanı buluyor.

“BÖYLE BİR MEDENİYETE BOŞU BOŞUNA YERLEŞİLMEMİŞ”

İzmir’de kalp ve damar cerrahi uzmanı olarak görev yapan ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nde 1985 yılı mezunu arkadaşları ile Pamukkale’ye gezmeye gelen Aykut Yolyapan, “Cerrahpaşa’dan 1985 mezunları ile birlikte grup halinde Pamukkale’yi görmeye geldik. Hakikaten çok değişik ve güzel bir yer. Böyle bir medeniyete boşu boşuna yerleşilmemiş. Havası, suyu ve manzarası çok güzel. Buraya geçmişte yerleşim sağlayan insanlar, akıllı ve nereye yerleşeceklerini biliyorlarmış. Bizler buraya sık sık gelmeye devam edeceğiz” dedi.

“NEREDEYSE TÜRK SAYISI HİÇ YOK DENECEK KADAR ÇOK AZ”

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden büyüleyici manzarası bulunan Pamukkale’yi gezmeye gelen Selami Özer, “Eskişehir’den beyaz Pamukkale’yi görmeye geldim. Buraların bu kadar güzel olduğunu hiç bilmiyordum. Daha çok Denizli’ye gidip geliyordum ama Pamukkale’de şifalı sıcak suyu ve kültürel bir yapının bulunduğunu bilmiyordum. Nereden baksanız turist dolu ve kabalık çok fazla bulunuyor. Neredeyse Türk sayısı hiç yok denecek kadar çok az. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL YERLERDEN BİR TANESİ OLDU”

Kolombiya’dan geldiğini ve beyazlığını çok beğendiğini anlatan Harry Alberto Fajardo, “Denizli’yi çok beğendim. Türkiye’de gördüğüm en güzel yerlerden bir tanesi oldu. Her tatile geldiğim de buraya sık sık gelmeyi planlıyorum. Herkesin gelmesini de tavsiye ediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gürültü kavgası sokağa yansıdı, taşlar, sopalar havada uçuştuGürültü kavgası sokağa yansıdı, taşlar, sopalar havada uçuştu
Kuşadası açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldıKuşadası açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
19 suç kaydı ve 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı19 suç kaydı ve 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 12 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:02
Öğle
12:55
İkindi
16:07
Akşam
18:39
Yatsı
19:54

Denizli Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Perşembe

Sevil eczanesi
Pamukkale
Soylu eczanesi
Pamukkale
Kaya eczanesi
Buldan
Honaz eczanesi
Honaz
Bilim eczanesi
Serinhisar
Sağlik eczanesi
Guney
Tavas eczanesi
Tavas
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dünya günlerce bu denizaltını konuşmuştu! Patlamadan 4 ay sonra yeni gelişme...

Dünya günlerce bu denizaltını konuşmuştu! Patlamadan 4 ay sonra yeni gelişme...

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.