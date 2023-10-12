Beyaz cennet Pamukkale’de sonbahar yoğunluğu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve eşsiz güzelliğiyle “beyaz cennet” olarak nitelendirilen Pamukkale’de, sonbahar yoğunluğu yaşanıyor. Pamukkale’yi görmek için kilometrelerce uzaklıktan gelen yerli ve yabancı turistler, travertenlerin üstünde büyüleyici manzaranın tadını çıkartıyor. Şifalı termal suyun oluşturduğu travertenleri ve çevresindeki antik kentleri geziyor. Tarihi antik kentin giriş kapılarında yoğunluk oluşturan misafirler, dört mevsim sıcaklığı 36 derece olan antik suyun içinde yürüyor. Bazı turistler ise travertenler üzerinde çıplak ayakla yürüyüş yapıp cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekiyor. Beyaz travertenlerde hatıra fotoğrafı çektiren yerli ve yabancı konuklar, havuzlara girerek termal su ile çamurdan yararlanıyor. Misafirler ayrıca antik tiyatro ve tarihi mezarların olduğu yerleri de geziyor. Adrenalin tutkunu sporcular da Dinamit Tepe’den paraşütle atlayıp, manzarayı havadan izleme imkanı buluyor.

“BÖYLE BİR MEDENİYETE BOŞU BOŞUNA YERLEŞİLMEMİŞ”

İzmir’de kalp ve damar cerrahi uzmanı olarak görev yapan ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nde 1985 yılı mezunu arkadaşları ile Pamukkale’ye gezmeye gelen Aykut Yolyapan, “Cerrahpaşa’dan 1985 mezunları ile birlikte grup halinde Pamukkale’yi görmeye geldik. Hakikaten çok değişik ve güzel bir yer. Böyle bir medeniyete boşu boşuna yerleşilmemiş. Havası, suyu ve manzarası çok güzel. Buraya geçmişte yerleşim sağlayan insanlar, akıllı ve nereye yerleşeceklerini biliyorlarmış. Bizler buraya sık sık gelmeye devam edeceğiz” dedi.

“NEREDEYSE TÜRK SAYISI HİÇ YOK DENECEK KADAR ÇOK AZ”

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden büyüleyici manzarası bulunan Pamukkale’yi gezmeye gelen Selami Özer, “Eskişehir’den beyaz Pamukkale’yi görmeye geldim. Buraların bu kadar güzel olduğunu hiç bilmiyordum. Daha çok Denizli’ye gidip geliyordum ama Pamukkale’de şifalı sıcak suyu ve kültürel bir yapının bulunduğunu bilmiyordum. Nereden baksanız turist dolu ve kabalık çok fazla bulunuyor. Neredeyse Türk sayısı hiç yok denecek kadar çok az. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL YERLERDEN BİR TANESİ OLDU”

Kolombiya’dan geldiğini ve beyazlığını çok beğendiğini anlatan Harry Alberto Fajardo, “Denizli’yi çok beğendim. Türkiye’de gördüğüm en güzel yerlerden bir tanesi oldu. Her tatile geldiğim de buraya sık sık gelmeyi planlıyorum. Herkesin gelmesini de tavsiye ediyorum” diye konuştu.

