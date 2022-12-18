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Beyaz’ın yerine Murat Boz geldi! Ayça Ayşin Turan O Ses Yılbaşı’na katılacak mı?

18.12.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın her yıl ünlü isimleri ekrana çıkardığı O Ses Türkiye-Yılbaşı programı merak konusu oldu. Son anda Beyaz'ın yerine jüri olarak Murat Boz geldi. Şimdi gözler Ayça Ayşin Turan'da. Güzel oyuncu, Murat Boz’lu O Ses Yılbaşı’na katılacak mı?

Beyaz’ın yerine Murat Boz geldi! Ayça Ayşin Turan O Ses Yılbaşı’na katılacak mı?

Her yıl olduğu gibi bu yılbaşı öncesinde de hangi ünlü isimlerin “O Ses Yılbaşı”na katılacağı merak konusu oldu. Beyaz'ın yerine Murat Boz jüri olarak gelince işler karıştı.

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan da birçok gözde isim gibi “O Ses Yılbaşı Özel” programı için teklif aldı. Geçen yıllarda da yarışmada şarkı söyleyen ünlü oyuncu güzelliği ve başarılı performansıyla göz kamaştırmıştı.

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Teklifi değerlendirmeyi düşünen Turan, daha sonra kararından vazgeçti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bunun sebebi ise jüri üyesi olarak adı geçen Beyaz’ın yerine Murat Boz’un gelmesi…

Güzel oyuncunun adı son dönemde Murat Boz’la aşk dedikodularına karışmıştı. Boz hafta başı OGM Pictures’ın partisinde “Aramızda aşk yok” dedi.

Böylece ikili hakkında ortaya atılan iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Ayça Ayşin Turan bu iddianın tekrar gündeme gelmesini istemediği için “O Ses Yıbaşı” programına katılma kararından vazgeçti.

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Acun Ilıcalı Murat Boz ünlü oyuncu

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