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Beyaz örtülü çam ağaçları büyüledi

13.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da bugün sabah saatleri başlayan kar yağışının ardından şehirler arası yol kenarlarında bulunan çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.Kentte bugün sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimler ve yol kenarından bulunan ağacalar adeta beyaz bir örtü ile kaplandı.

Afyonkarahisar’da bugün sabah saatleri başlayan kar yağışının ardından şehirler arası yol kenarlarında bulunan çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte bugün sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimler ve yol kenarından bulunan ağacalar adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Yaklaşık yarım gün devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı 4 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının durması ile birlikte kentte doğa adeta beyaza bürünürken, araçların üzeri de karla kaplandı. Adeta görsel bir şölen oluşturan beyaz örtülü çam ağaçları görenleri büyüledi.
Öte yandan olumsuz hava koşulları kentte çok sayıda maddi hasarlı trafik kazasına neden oldu. Afyonkarahisar- Antalya yolunda bulunan Damlalı boğazı da karla kaplandı. Sabah saatlerinde ekipler burada çalışmalarını sürdürerek yolun kapanmasının önüne geçti.

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