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Beyaz örtüyle kaplanan Bozcaarmut Göleti ziyaretçilerini hayran bırakıyor

17.01.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in gözde mesire alanlarından olan gölet, kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralara ev sahipliği yapıyor

BİLECİK (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde temiz havası ve ıssızlığıyla ziyaretçileri kendine çeken Bozcaarmut Göleti'nde kar yağışının ardından seyirlik görüntüler oluştu.

Bozcaarmut köyü yakınlarında, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki gölet ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Sıcaklığın son 2 gündür yağan karın etkisiyle gece saatlerinde sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Kamp tutkunları ile günübirlik ziyaretçilerin adeta akınına uğrayan 1200 metre yükseklikteki Bozcaarmut Göleti'nin buz tutmuş hali drone ile görüntülendi.

Gölet çevresinde karla bezenen çam ormanı bugünlerde fotoğraf sanatçılarının uğrak mekanı haline geldi. Güzelliğiyle bölgeyi ziyaret edenleri adeta büyüleyen Bozcaarmut Göleti, doğaseverlerin de en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

İstanbul'dan arkadaşlarıyla gölete kamp yapmaya gelen Recep Ercan, AA muhabirine, kış kampı yapmak için Bozcaarmut Göleti'ni tercih ettiklerini söyledi.

Bölgenin doğasını gördükten sonra tercihinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ercan, "Manzara ve hava muhteşem. Buraya ilk defa geliyoruz. Arkadaşlarımdan biri daha önce buraya gelmişti. Bize güzel olduğunu söyledi. Geçmiş senelerde kış kampını farklı yerlerde yapıyorduk. Bu sene için burayı tercih ettik. Gayet eğlendik." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Fatih Yıldız ise gölete daha önce yazda geldiğini belirterek, "Şimdi de kar kampı yapmaya geldik. Göletin güzelliğini biliyorduk ama kışın daha da güzel oluyormuş. Çadır kampı yapmaya geldik. Sobamızı kurduk. Gecemiz biraz zorlu geçti ama çok keyifliydi. Bu keyfi başka hiçbir şeye değişmeyiz. Doğası harika." ifadelerini kullandı.

Göleti ziyaret edenlerden Eren Gökçimen de bölgenin atmosferinden çok etkilendiklerini kaydetti.

Gölet çevresinde yürüyüşe çıktıklarını anlatan Gökçimen, "İnsanların sadece kamp değil de ülkemizin güzelliklerini gezmek ve görmek için de gelmeleri gereken yerlerden birisi. Herkesin burayı görmesini tavsiye ederim." dedi.

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