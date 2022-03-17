Beyaz perdenin 127 yıllık tarihi, sergiyle sinemaseverlerin beğenisine sunuldu

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Marilyn Monroe'den Belgin Doruk'a, Red Kit'ten Shrek'e sinema tutkunlarının hayranı olduğu yıldızlardan bugüne kalan anılar, Türk koleksiyoner Şerif Antepli'nin derlemesiyle 21'inci yüzyıla taşınıyor.

İzmir'de 1948 yılında dünyaya gelen Şerif Antepli'nin küçük yaşlarda başlayan pul merakı, ilerleyen yıllarda sinema, futbol gibi alanların yanında topladığı minyatür şişe ve yüksüklerle koleksiyonerliğe dönüştü.

Türk ve dünya sinemasına ilişkin pulları biriktiren Antepli, zamanla beyaz perdeyi, popüler filmleri, ünlü aktör ve aktrisleri simgeleyen objeleri de satın almaya başladı.

Koleksiyon parçası bulmak için yurt dışı seyahatleri yapan, müzayedelere katılan, bit pazarlarını gezen Antepli, afişten kartpostala, oyuncaktan dondurma kağıdına kadar yüzlerce çeşit sinema objesini koleksiyonuna kattı.

Dünya sinemasından Marilyn Monroe, Marlon Brando, Frank Sinatra, Elizabeth Taylor gibi yıldızları, Türk sinemasından Türkan Şoray, Belgin Doruk, Kadir İnanır, Tarık Akan gibi usta isimleri, animasyon dünyasından Red Kit, Shrek gibi karakterleri anlatan objelerin yer aldığı koleksiyon, özel sergilerle sinemaseverlerle buluşuyor.

İzmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) "127 Yaşındaki Genç: Sinema" adıyla son sergisini açan Antepli, ziyaretçilerini sinema tarihinde yolculuğa çıkardı.

- "Seyrederken o filmin içinde yaşıyorum"

Şerif Antepli, AA muhabirine, hem sinema hem de koleksiyon tutkusunun çocukluk çağlarında başladığını söyledi.

Ailesiyle her hafta izlediği filmlerden çok etkilendiğini ve klasik film meraklısı olduğunu ifade eden Antepli, "Seyrederken o filmin içinde yaşıyorum. Seyrettiğim filmle, oyuncuyla bütünleşirim. Film bittikten sonra oyuncu gibi davranıyor muyum bilmiyorum ama yürüyüşüm değişiyor olabilir." dedi.

Antepli, koleksiyon parçalarını bulabilmek için birçok yere gittiğini, çok zaman ve para harcadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Koleksiyoner mutlaka bir şeyin peşindedir, araştırır. Bir koleksiyoner bir şey topluyorsa meraklılar onu bulurlar. İletişim kurulur. Bize koleksiyon parçalarını öneriyorlar, hediye ediyorlar ya da satıyorlar. Ben de zaman zaman müzayedelerden zaman zaman bit pazarlarından ya da yurt dışından alıyorum. Çok zaman, çok para harcamışımdır. Ne kadar harcadım bilmiyorum, kaç parça var onu da bilmiyorum. Çok eski parçalar da var animasyon objeleri de. Bazen satın almak isteyenler oluyor ama satmak istemem, fiyat bile konuşmam."

- En değerli parçalar Ara Güler'in fotoğrafları

Sergide filmler ve ünlüleri anlatan afiş, dergi, bilet, pul, kartpostal, fotoğraf gibi hatıra eşyalarının yanında film çekme ve oynatma makineleri, "büyülü fener" adı da verilen eski projeksiyon cihazları ve cam slaytların da ilgi gördüğünü anlatan Antepli, sergiyi gezenlerin yüzlerinde tebessümle ayrıldığını söyledi.

Her ziyaretçinin kendi zamanının oyuncularıyla karşılaşmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Antepli, "'Tarzan'ın Oğlu' diye bir film var. Benden önceki kuşaklar ilgileniyor. O filmde kendilerine ait bir şey görüyorlar. Bir tanıdıklarına rastlamış oluyorlar. Sinema bir tutkudur ve bu tutkuya tutulanlar geliyor." dedi.

Antepli, koleksiyondaki en değerli parçaların da Ara Güler'in çektiği Brigitte Bardot, Sophia Loren ve Gina Lollobrigida'nın fotoğrafları olduğunu dile getirerek kendisi için ise en özel bölümün hayranı olduğu Greta Garbo'ya ait olduğunu sözlerine ekledi.

